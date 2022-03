Die Mineralquellen Eglisau, nördlich von Zürich, füllten nicht nur die Limonaden Eglisana und Orangina ab, sondern seit 1938 auch Vivi Kola. Die Direktoren der Mineralquelle entsandten ab Mitte der 1930er-Jahre ihre Angestellten ins ferne Kamerun, um dort die geheimnisvolle Kolanuss zu suchen und nach Eglisau zu bringen. Bald darauf tauchte die bittere, koffeinhaltige Nuss in der Schweiz auf, und Vivi Kola kam auf den Markt.



Nach ersten erfolgreichen Jahren am Markt wurde der Druck durch Coca-Cola und Pepsi-Cola allerdings ab den 1960er-Jahren immer größer, in Eglisau investierte man stark in Werbung. So entstand ein kultiger Werbespot mit dazugehörigem Song „One, two, three – Vivi for me“. Dennoch musste die Produktion im Jahr 1986 eingestellt werden.

Neustart der Marke im Jahr 2010

Der Eglisauer Grafiker Christian Forrer, der sich noch an Seifenkistenrennen mit Vivi Kola als Preis sowie gratis verteiltem Vivi Kola auf Schulreisen und an Festen erinnern konnte, erwarb im Jahr 2008 die Markenrechte und lancierte das Getränk 2010 mit dem Slogan „Vivi Kola – die Schweizer Kola seit 1938“ neu. Beim Eröffnungsfest wird Forrers Laden überrannt, 2.500 Flaschen gehen in zwei Stunden über die Theke. Seither wurde an der Geschichte und an Stories rund um die Nuss und das Schweizer Kultgetränk gebastelt, jedes Jahr mit enormen Zuwachsraten. „Im Jahr 2020 verkauften wir in der Schweiz sowie zahlreichen Auslandsmärkten, vor allem in der arabischen Welt, dem Mittleren Osten und China, zwei Millionen Flaschen. In diesem Jahr rechnen wir trotz eines gesättigten Süßgetränke-Marktes in der Schweiz mit 2,5 Millionen Flaschen – und so wird es wohl weitergehen, wenn wir Ende des Jahres auch erstmals in Dosen abfüllen“, erklärt Vivi-Kola-Geschäftsführer Camilo Antezana. Corona mit der geschlossenen Gastronomie sei für das junge Unternehmen allerdings sehr schwierig gewesen, „doch seit die Bars und Kneipen wieder geöffnet sind, kommen wir kaum nach mit der Produktion.“