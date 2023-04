Schon vor dem Kauf dient der neue Code Verbrauchern als Tor zu einem Universum an Informationen. (Bild: Rea)

Der 2D-Code hat auch das Potenzial, die Kommunikation mit dem Kunden zu verbessern. Hinterlegte Zutatenlisten, Herkunftsnachweise und Nährwerte steigern die Transparenz und das Vertrauen in Produkt und Hersteller. Gewinnspiele, Rabattaktionen oder saisonale Rezepte können die Markentreue stärken. Hersteller können ihre Kunden auf der Customer Journey begleiten, indem sie über den Code Informationen bereitstellen, die vor dem Kauf interessant sind, und auch solche, die danach wertvoll sind. Und das alles in der jeweiligen Sprache des Nutzers. Die Hersteller selbst können darüber, wie oft der Digital-Code von wem gescannt wurde, Rückschlüsse für ihre Produktentwicklung ziehen.



Damit wird jedes einzelne Produkt zum Touchpoint für Kundenbindung, Kommunikation und Marketing – und bietet auch im stationären Handel Möglichkeiten, die bisher den Wettbewerbsvorteil des E-Commerce ausgemacht haben. Und das über einen einzigen Code, der viel weniger Raum einnimmt als die aktuelle Vielfalt an Kennzeichnungen und alle weiteren verzichtbar macht. Auf Verpackungen rückt wieder ihr attraktives Design in den Vordergrund.



Was aber brauchen Hersteller und Handel, um die Vorteile des neuen Codes auszuschöpfen? Und: Was ist zu tun, falls er sich nicht durchsetzt?



Vielerorts wird der statische EAN-Code noch mit Offsetdruck oder Tiefdruck aufgebracht, was sich für die Applikation dynamischer Codes nicht eignet. In vielen Bereichen wurde bisher auf die CIJ-Technologie (CIJ = Continuous Inkjet) gesetzt. Doch mit ihrer geringen Druckauflösung ist die entwickelte Schriftqualität nur bedingt geeignet, bei hohen Geschwindigkeiten 2D-Kassen-Codes in guter Qualität für hohe Erstleseraten am Point of Sale zu drucken. Wer die Entwicklung nicht verpassen möchte, sollte jetzt auf moderne, hochauflösende und wartungsfreie Drucksysteme umstellen. Sie sollten sich einfach und schnell in die Steuerung von Fertigungsmaschinen integrieren lassen und über Schnittstellen die Inhalte für den Druck von 2D-Codes mit variablen Daten beziehen können. Zudem sollten sie auch noch die bisherigen Codes drucken können – in der Übergangszeit oder für einzelne Marktteilnehmer, die sich gegen den 2D-Code entscheiden oder noch mehr Zeit zur Umstellung benötigen.



Es stellt sich aber nicht nur die Frage nach geeigneten Systemen für die verlässliche Kennzeichnung, sondern auch nach geeigneten Mitteln, die Codequalität für hohe Erstleseraten sicherzustellen. Denn mit Verwendung eines Codes für die gesamte Prozesskette gewinnt neben seiner Applikation auch die Überwachung der Druckqualität an Bedeutung. Herstellern ist daher zu empfehlen, unmittelbar nach dem Aufbringen und vor dem Versand der Ware die Codequalität zu verifizieren – inline oder zumindest aber stichprobenweise.