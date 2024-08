Alejandro Cabal Uribe bringt durch seine 23-jährige Tätigkeit in mehreren leitenden Funktionen bei Tetra Pak viel Erfahrung in der Verpackungsindustrie mit. Zuletzt war er Geschäftsführer bei Tetra Pak Japan & Korea. Dort verantwortete er das operative Geschäft in den zentralen Märkten, trieb das Wachstum voran und stärkte die Marktposition des Unternehmens. Davor war er an verschiedenen Stellen als Führungskraft auf der iberischen Halbinsel und in Italien tätig.

„Alejandro bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung und im Vertrieb mit. Durch seine Erfolgsbilanz bei der Förderung von Wachstum, Innovation, kundenorientierten Strategien und Nachhaltigkeitsinitiativen ist Alejandro gut aufgestellt, um unser Unternehmen in die nächste Entwicklungsphase zu führen. Wir heißen Alejandro herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“, kommentiert der Aufsichtsrat der niederländischen Firma den Schritt.

Schoeller Allibert hat ihren Hauptsitz in Hoofddorp, Niederlande. Sie ist Teil der Schoeller Industries Holding und beschäftigt weltweit etwa 1.800 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovativen Lösungen im Bereich des Material-Handlings und ist in Europa Marktführer. Schoeller Allibert bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter faltbare Großladungs- und Kleinladungsträger, stapelbare und nestbare Behälter, Getränkekästen sowie Transportwagen und Paletten. Diese Produkte sind speziell auf die Bedürfnisse von Kunden aus verschiedenen Branchen wie Automobil, Lebensmittel, Getränke und Chemikalien zugeschnitten.