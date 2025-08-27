Amcor modernisiert Recyclinganlage in Heanor

Die Anlage in Heanor verarbeitet flexible Kunststoffabfälle aus Haushalten und Industrie zu hochwertigen recycelten Polymeren, die in flexiblen Verpackungslösungen von Amcor weiterverwendet werden. Durch die jüngsten Modernisierungsmaßnahmen, darunter die Erneuerung der Waschanlage sowie die Aufrüstung von Qualitäts- und Sicherheitssystemen, können nun jährlich zusätzlich 2.800 t Rezyklat in anspruchsvollen Verpackungsanwendungen eingesetzt werden.

„Das Recycling flexibler Kunststoffe im industriellen Maßstab ist essenziell für die Kreislaufwirtschaft und die Resilienz der Lieferketten“, sagt Gerald Rebitzer, Vice President Sustainability Operations & Advocacy bei Amcor. „Unsere Investitionen unterstreichen das Engagement für leistungsfähige Verpackungslösungen mit Recyclass-zertifizierten Inhaltsstoffen.“

Neben Heanor betreibt Amcor ein weiteres Recycling-Kompetenzzentrum im deutschen Steinfeld. Beide Standorte sind Teil eines europaweiten Netzwerks, das mechanisch recycelte Materialien für flexible Verpackungen bereitstellt und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie der EU-Verpackungsverordnung (PPWR) unterstützt.

Die Anlagen verfügen über vollständig integrierte Recyclingsysteme: von Sortierung und Zerkleinerung über Waschen und Trennung bis zur Wiederaufbereitung. Sie produzieren Materialien für berührungsempfindliche Anwendungen, darunter Schrumpffolien für Multipacks und Palettenstretchfolien. Interne Tests gewährleisten laut Amcor Qualität, Konsistenz und Rückverfolgbarkeit, um Kunden bei der Einhaltung der britischen Kunststoffverpackungssteuer (PPT) und der kommenden EU-Vorgaben zu unterstützen.

Beide Standorte sind mit Wasseraufbereitungssystemen ausgestattet und als „Zero Waste to Landfill“ zertifiziert. Die Recyclass-Zertifizierung unterstreicht die Transparenz und das Bekenntnis zu branchenweit anerkannten Standards.