Andrea Wildies, CEO der Carton Group, erklärt: „Die breite Expertise des Duncan Print Group Teams, überzeugt mit Marken- und Retail-Know-how sowie der Fähigkeit, verpackungsübergreifende Innovationsprozesse zu implementieren. Darüber hinaus verfügen sie über einen exzellenten Kundenservice. Mit dem durch die Duncan Print Group erneut gewachsenen Angebotsspektrum der Carton Group erzielen wir überzeugenden Mehrwert für unsere bestehenden und zukünftigen Kunden.

Es freut mich besonders, dass wir durch diese vierte Transaktion in kurzer Zeit erneut die erfolgreiche Arbeit unseres Carton-Group-Teams demonstrieren konnten. Gemeinsam stärken wir unsere Position als multinationaler Akteur und ebnen den Weg für unsere Vision von Innovation, Nachhaltigkeit und Design auf einem neuen Level.“

Bill Duncan, scheidender Inhaber der Duncan Print Group, ergänzt: „Ich freue mich, dass Carton Group die Leidenschaft für Qualität und Innovation erkannt hat, die charakteristisch für den Ansatz der Duncan Print Group ist. Ich bin stolz auf die Errungenschaften unseres Unternehmens und zuversichtlich, dass die weitere Entwicklung des Geschäfts als Teil der Carton Group das Unternehmen noch stärker werden lässt. Nachdem ich mein gesamtes Arbeitsleben in diesem Unternehmen verbracht habe, ist die Übergabe der Geschäftsführung an meinen Sohn James und die Carton Group ein sehr emotionaler Moment für mich. Mit ihrem Enthusiasmus und ihren hohen Qualitätsstandards werden sie jedoch die Tradition und den Charakter von Duncan weiterentwickeln. Dies ist der Beginn einer spannenden neuen Phase in der Geschichte des Unternehmens."