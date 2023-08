"Auf diese Zusammenarbeit und dieses Design hat die Branche schon lange gewartet, und wir freuen uns, dass nun eine Lösung verfügbar ist", sagte Alexander Bardenstein, Business Development Manager bei DTI. " Die Rypax/Cellucomp-Flasche hat alle unsere umfassenden Tests durchlaufen, um unsere Zustimmung zu erhalten, und ermöglicht es ihnen, diese Technologie für den globalen Markt anzupassen."

Die Partnerschaft ist darauf ausgerichtet, die Produktion für Anwendungen in der Getränke-, Kosmetik-, Gesundheits-, Medizin- und Lebensmittelindustrie sowie für andere Einzelhandelsmarken zu skalieren, um den Herstellern zu helfen, ein nachhaltigeres Produkt zu liefern, den Abfall zu reduzieren und die Ziele der Verbraucher, der Behörden und der eigenen Nachhaltigkeit zu erfüllen. In Zukunft werden Rypax und Cellucomp in enger Zusammenarbeit mit DTI weitere Faserverpackungslösungen erforschen, darunter Faserschraubgewinde, Verschlüsse, noch dünnere Beschichtungen und eine bessere Möglichkeit der Markenbildung auf Flaschen für ihre Kunden.