Interessierte können eine Produktionslinie besichtigen, auf der die neuesten Laser-, Continuous-Inkjet-, Thermotransfer-Überdruck-, Großschrift-Inkjet- und intelligente Druck- und Etikettiersysteme vorgeführt werden. Die Inline-Druckdemonstration ist vollständig integriert, wird von der Intelligence Suite powered by Colos des Unternehmens verwaltet und ist für die Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette vorbereitet.



Markem-Imaje wird auch das Neueste im Bereich der Inkjet-Kennzeichnung mit seiner neuen Super-Piezo-Inkjet-Technologie vorstellen. Diese ist in der Lage, serialisierte 2D-Barcodes in hoher Qualität und Geschwindigkeit auf 3D-Oberflächen zu drucken. Unter anderem wird auch informiert, wie das Unternehmen die Fertigungsindustrie bei der Umsetzung und Einhaltung neuer gesetzlicher Anforderungen und Standards wie dem Food-Safety-Modernization-Act, dem Digital-Product-Passport und GS1-Digital-Link mit serialisierten QR-Codes unterstützen kann.



Interpack 2023:

Halle 8B, Stand E58