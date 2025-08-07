Coveris investiert 9,5 Mio. Euro in Standort Halle

Im Mittelpunkt der Standortentwicklung stehen drei zentrale Neuerungen: Eine neue Gießfolienextrusionsanlage, eine Tiefdruckmaschine der neuesten Generation sowie ein erweitertes Logistikkonzept mit neuem Lager.

Neue Gießfolienextrusionsanlage F08

Die neue Anlage hat nach erfolgreicher Materialqualifizierung den Betrieb aufgenommen und erweitert die Möglichkeiten zur Entwicklung maßgeschneiderter Verpackungslösungen. Besonders im Fokus stehen recycelbare Monofolien für anspruchsvolle Anwendungen wie Thermoforming und den medizinischen Bereich. Tiefdruckmaschine der nächsten Generation

Mit der Inbetriebnahme der Rotomec T9 setzt Coveris neue Maßstäbe in der Drucktechnologie. Die Maschine bietet höhere Geschwindigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit – und ermöglicht die Produktion hochwertiger Verpackungen mit verkürzten Durchlaufzeiten. Neues Logistikkonzept mit erweitertem Lager

Ein neu errichtetes Lager verbessert die interne Logistik und erhöht die Lagerkapazitäten deutlich. Das intelligente Design sorgt für schlankere Prozesse, effizientere Materialflüsse und eine optimierte Lieferperformance.

Die Investition stärkt nicht nur die technologische Basis des Standorts, sondern auch dessen Rolle als Schlüsselstandort für die Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen. „Diese abgeschlossene Investition ist ein Beweis für unsere langfristige Vision und unser Engagement für die Bereitstellung innovativer Verpackungslösungen. Halle ist nun in der Lage, den sich wandelnden Marktanforderungen mit noch größerer Agilität und Qualität gerecht zu werden“, erklärt Michael Schrameyer, Geschäftsführer von Coveris Flexibles Deutschland.