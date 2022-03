cymex® select ist das neue Schnellauslegungstool von WITTENSTEIN alpha. Es löst den erfolgreichen SIZING ASSISTANT nahtlos ab und bietet bereits für die Prototypenphase einer Maschine bis zu drei konkrete Produktvorschläge. Aus 50.000 WITTENSTEIN-Getrieben und Varianten sowie anhand von 15 technischen Parametern präsentiert das Tool eine Top-Empfehlung, eine Leistungs- und eine Preisoption – angepasst an die jeweils individuellen Bedürfnisse. Über eine Balkenansicht kann der Nutzer die spezifische Eignung der Getriebevorschläge für seine Anwendung in bis zu sechs Kategorien überblicken. Bei Bedarf kann er weitere Detailinformationen zu Auslastungen und Annahmen in der Berechnung einsehen. Zudem bietet cymex® select die Möglichkeit, durch Änderung von Eingabeparametern, die direkt in einem neuen Ergebnis angezeigt werden, technisch und wirtschaftlich benachbarte Alternativen zu den Vorschlägen zu identifizieren.

Wenig Zeitbedarf, hohe Zielgenauigkeit: Die Beschränkung auf wenige Eingabeparameter – ohne beispielsweise zusätzlich Getriebetypen oder Übersetzungen kennen, analysieren oder auswählen zu müssen – macht cymex® select zu einem echten Schnellauslegungstool, das vor allem Konstrukteuren und Projektierern von Maschinenbauern sowie und Motorherstellern viel Zeit spart. Die Angleichung der Berechnungslogik von cymex® select an das Auslegungs-Expertentool cymex® 5 liefert sehr verlässliche und valide Ergebnisse und erhöht damit die Zielgenauigkeit der Getriebevorschläge – zumal im Schnellauslegungstool fast 40 WITTENSTEIN-Getriebetypen, wichtige Getriebevarianten wie Winkel-, HIGH SPEED- oder HIGH TORQUE-Getriebe und besondere Ausführungen, beispielsweise korrosionsbeständige Getriebe oder Getriebe in Hygienic Design, hinterlegt sind.