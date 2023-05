Mit dem Produktportfolio rund um die smarten BLDC-Motoren bietet Dunkermotoren, eine Marke von Ametek, energieeffiziente Antriebslösungen mit hoher Leistungsdichte, welche über den gesamten Verpackungsprozess eingesetzt werden. Mit den robusten Standardmotoren sowie speziellen spritzwasser- und reinigungsmittelresistenten Motoren im Hygienic Design werden alle Bereiche der Primär-, Sekundär- und Transportverpackungen bedient. Durch ihre Laufruhe lassen sich die Motoren in Warentransportsysteme mit integrierten Kontrollwaagen einbinden. Die hochdynamischen und präzise regelbaren Motoren ermöglichen durch kurze Wechselintervalle und Start-Stopp-Betriebe ein hohes Maß an Flexibilität im gesamten Verpackungsprozess. Wechselnde Anforderungen während des laufenden Betriebs, wie zum Beispiel eine Veränderung der Portioniermengen, des Produkt- und Verpackungsformats oder der Geschwindigkeit des Transportbandes, lassen sich ohne Umrüstzeiten realisieren.



Dank integrierter Bus-Schnittstellen lassen sich Maschinendaten bis auf die Motorebene einfach auslesen, was zur gesamtheitlichen Beurteilung von Maschinen und Verpackungslinien im Hinblick auf Prozessqualität, Verschleiß und effizienter Wartungsplanung sowie dem immer bedeutender werdenden ökologischen Fußabdruck der Gesamtanlage beiträgt.



Die Motoren lasssen sich individuell und einfach konfigurieren, programmieren und in bestehende Ökosysteme integrieren. Darüber hinaus werden ganzheitliche Lösungskonzepte zur Vernetzung von Systemen von der Feldebene bis in die Cloud mit den Kunden gemeinsam erarbeitet und realisiert. Somit bietet Dunkermotoren von der Applikationsberatung und der Auswahl der passenden Hardware über die Integration von Einzelkomponenten bis hin zur Vernetzung gesamter Anlagen alles aus einer Hand.