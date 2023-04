Der Edding In-line Pro ist ein vollumfassendes Drucksystem für den industriellen Einsatz. Mit einer Druckhöhe von bis zu 100 mm und einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 78 Drucken pro Sekunde eignet er sich für große und komplexe Druckaufgaben. Das Patronenverriegelungssystem Iron Lock+ sorgt für einen präzisen Patronensitz auch in Umgebungen mit starken Vibrationen. Das 10,2"-Touchpanel ermöglicht eine einfache Bedienun, und das System lässt sich problemlos in bestehende Anlagen und IT-Systeme integrieren.

Der Drucker Edding Portable 50 wurde für Anwendungen abseits der Produktionslinie entwickelt. Mit einer Druckhöhe von 50 mm kann er problemlos große Flächen bedrucken wie beispielsweise Kisten im Großteile-Versand oder Kartons im Wareneingang.

Der Edding In-line IP65 ist ein robustes, langlebiges Gerät, das sich ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen eignet. Der Drucker ist gemäß IP65 wasser- und staubdicht und kann daher für den in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Feuchte, Schmutz und Staub vorhanden sind oder Maschinen regelmäßig gereinigt werden müssen.



Interpack 2023:

Halle 8b, Stand C34