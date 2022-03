Der Apothekenversandhandel boomt und der Markt in Deutschland ist hart umkämpft. So werden die Lieferqualität und -geschwindigkeit zu einem entscheidenden Differenzierungsmerkmal. Die Online-Apotheke Eurapon hat daher ihren Logistikbereich optimiert und in vollautomatische Systeme für die Kartonverpackung investiert. Mit den Anlagen des Herstellers Lantech konnte der Paketausstoß fast verdoppelt werden.Weiterlesen...