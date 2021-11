Markt Initiative für Abfalltrennung Edeka Südbayern schließt sich „Mülltrennung wirkt“ an

Edeka Südbayern ist jetzt Partner der Initiative „Mülltrennung wirkt“. Diese will Endverbrauchern die korrekte Abfalltrennung näherbringen, um die Recyclingquote in Deutschland zu steigern. Neben anderen Supermärkten beteiligt sich auch Edeka Südbayern an der Initiative.