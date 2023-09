Die gepressten Ballen ermöglichen auch eine optimalen LKW-Auslastung. Denn je nach Material können bis zu 54 Ballen in einem 24-Tonnen Sattelzug transportiert werden. In einen Entsorgungscontainer passen, je nach Größe, ca. 200 kg Material. Die Häufigkeit der Fahrten für den Tausch eines Entsorgungscontainers sind damit um ein Vielfaches höher, als bei der Nutzung einer Ballenpresse. Mit den gut stapelbaren Ballen wird der LKW-Laderaum bestmöglich ausgenutzt. Die notwendigen Fahrten für die Abfallbeseitigung reduzieren sich auf ein Minimum. Das spart nicht nur bares Geld, sondern auch CO 2 und schont damit die Umwelt. Hinzu kommt, dass die sortenrein verdichteten Wertstoffballen als Sekundärrohstoff wieder dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können. Ab einem bestimmten Gewicht besitzen die sogar einen Marktwert. So kann es sein, dass Sie für die Entsorgung nicht mehr zahlen müssen, sondern dass Sie zusätzlichen Umsatz erzielen können.

Neben den kompakten vertikalen Ballenpressen HSM V-Press bietet HSM als einziger Hersteller die gesamte Bandbreite leistungsstarker Ballenpressen, auch horizontale Ballenpressen oder vollautomatische Kanalballenpressen, die als Systemlösung vollständig in bestehende Produktlinien integriert werden können.