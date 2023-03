Mit Plug-and-Pump ist die neue Schrauben-Vakuumpumpe sofort einsatzbereit, und Einstellungen lassen sich einfach über das integrierte Touchpad steuern. Durch den intelligenten Antrieb mit variabler Drehzahlregelung kann stets ein optimales Vakuumniveau erreicht werden. Die trockene Vakuumpumpe weist aufgrund ihrer modernen Schrauben-Vakuumtechnologie sehr gute Laufeigenschaften sowie eine hohe Dampf- und Partikelverträglichkeit auf und arbeitet energieeffizient. Aktuell ist die neue Vakuumpumpe in zwei Baugrößen erhältlich und deckt durch die variable Drehzahlregelung den Leistungsbereich bis 950 m3 Saugvermögen pro Stunde ab und erreicht einen Enddruck von bis zu 0,01 mbar. Alle Betriebsdaten werden permanent aufgezeichnet und gespeichert. Damit eignet sie sich für unterschiedliche Anwendungen in der Verpackungsindustrie, wie Tiefziehverpackungsmaschinen, Traysealer, und MAP-Anwendungen. Zudem kann sie als Herzstück für den Aufbau eines modularen zentralen Vakuumsystems eingesetzt werden.



Mit der Mink MV 0040 präsentiert das Unternehmen eine weitere trockene Vakuumpumpe mit integrierter intelligenter Steuerung, die sich besonders für den Einsatz bei Schlauchbeutel-Verpackungsmaschinen oder Pick-and-place-Anwendungen bewährt hat. Eine Entwicklung, die sich mit deren Energieeffizienz, annähernder Wartungsfreiheit und durch die bedarfsabhängige Regelbarkeit begründen lässt. Der intelligente Antrieb mit Drehzahlregelung und PID-Controller reduziert den Energieverbrauch und senkt somit die Betriebskosten. Durch die ölfreie Verdichtung ist die Vakuumpumpe auch für Reinräume in der Pharmaindustrie geeignet.



Einsparungen lassen sich auch mit dem digitalen Service Otto erreichen. Dieser verringert durch eine intelligente Überwachung der Vakuumpumpen die Stillstandszeiten in der Produktion und erhöht die Prozesssicherheit. Die Vakuumexperten von Busch werden die Vorteile des Services auf der Interpack live präsentieren.



Zudem präsentiert Busch das robuste TYR-Drehkolbengebläse, das sich besonders für die Zentralisierung ganzer Verpackungsstraßen wie beispielsweise Vakuumbänder, Kartonaufrichter, Handhabung von Kleinverpackungen wie Blister eignet.