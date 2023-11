Neben dem Spleißkopf erfordert das Spleißverfahren eine Vorrichtung zur Aufnahme von zwei Etikettenrollen sowie zwei Spindeln zur Aufwicklung des Leerbandes an der Etikettiermaschine. Die Verpackungstechnik Jetter GmbH liefert dazu eine einfache Lösung, die bei herkömmlichen Etikettiermaschinen problemlos integriert werden kann. Mit der Vorrichtung zur Aufnahme von zwei Etikettenrollen wird vom Maschinenbediener während der Abarbeitung einer Etikettenrolle aus einer Arbeitsposition zu einem beliebigen Zeitpunkt eine neue Etikettenrolle bereitgestellt und der Anfang der neuen Etikettenbahn im Spleißkopf platziert.

Nach dem automatisch erfolgten Bahnspleiß wird die angehängte Rolle aus der Bereitstellungsposition in die Arbeitsposition gebracht und die nächste Etikettenrolle für den nächsten Spleiß bereitgestellt. Dafür steht dem Maschinenbediener erneut die gesamte Zeitspanne zur Verfügung, in der die Rolle abgearbeitet wird. Der Maschinenbediener muss also nicht exakt zum Spleiß-Zeitpunkt an der Maschine eingreifen.

Für die Aufwicklung des Leerbandes haben die Entwickler des Verfahrens ein ähnliches Prinzip vorgesehen wie bei den zwei Wickelspindeln, sodass eine zeitlich unabhängige Entsorgung des Leerbandes möglich ist.