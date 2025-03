„Wir freuen uns, Aluflexpack in der Constantia Flexibles Gruppe willkommen zu heißen“, sagt David Spratt, CEO von Constantia Flexibles. „Wir glauben, dass die Kombination mit Aluflexpack unsere Führungsposition in den Bereichen Produktinnovation und Nachhaltigkeit entscheidend vorantreiben wird. Zudem erweitern wir unser Produktportfolio und können unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an Lösungen anbieten. Gemeinsam mit dem Aluflexpack Team werden wir die Integration der Unternehmen zügig abschließen und unseren gemeinsamen Wachstumskurs beginnen.“

Johannes Steurer, CEO von Aluflexpack: „Der Zusammenschluss mit Constantia Flexibles markiert ein spannendes neues Kapitel für Aluflexpack. In den letzten zehn Jahren haben wir Aluflexpack zu einem der führenden Unternehmen für flexible Verpackungen in Europa entwickelt. Mit Constantia Flexibles haben wir nun einen Partner, der unser Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation teilt, und unser Team freut sich auf die potenziellen Wachstumschancen, die sich für beide Unternehmen ergeben.“

Die Unternehmen

Constantia Flexibles ist der weltweit drittgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungslösungen. Unter dem Leitprinzip ‚People, Passion, Packaging‘ stellen rund 11.080 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeschneiderte Verpackungslösungen an 45 Standorten in 19 Ländern her. Zahlreiche internationale Konzerne und lokale Marktführer aus den Geschäftsbereichen Consumer und Pharma nutzen die Produkte. Nachhaltigkeit steht bei Constantia Flexibles im Fokus: Das Unternehmen wurde 2023 vom Climate Change Leadership (CDP) mit Level A und 2024 von Ecovadis mit Platinum bewertet.

Aluflexpack stellt flexible Verpackungslösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Parma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Die langjährigen Kundenbeziehungen mit lokal agierenden Unternehmen und internationalen Großkonzernen werden durch fundiertes branchenspezifisches Know-How, Flexibilität im Kundenservice und Innovationskraft untermauert. Die Aluflexpack, mit Hauptsitz in Reinach (Aargau), Schweiz, verfügt über Produktionsstandorte in der Schweiz, Frankreich, Polen, Türkei, Kroatien, den USA und Tunesien. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belief sich zum 31. Dezember 2024 auf 1.674 Mitarbeiter.