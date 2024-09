Inspiriert aus der Welt von Harry Potter kommen drei limitierte Harry Potter Fan-Editions in die Supermarktregale. Fans der berühmten Welt der Zauberschülerinnen und Zauberschüler können zwischen drei Varianten wählen. Das Beutel-Design verrät, welcher der drei Freunde sich in Fruchtgummi-Form in der Tüte verbirgt: Harry und seine Eule Hedwig, Hermine und ihr Kater Krummbein oder Ron und seine Ratte Krätze. In allen drei Mischungen finden Fans neben den Hauptcharakteren und ihren Tieren auch zahlreiche Elemente aus der Welt von Harry Potter, darunter ein Glas Butterbier, der sprechende Hut und der goldene Schnatz.

Die Geschmacksrichtungen der Harry-Potter-Fruchtgummi-Edition: Zuckerwatte, Cola, Zitronensorbet, Grüner Apfel, Karamell-Bonbon oder Kirschlolli. Erhältlich sind die Limited Editions ab Mitte Oktober 2024 für kurze Zeit. Angeboten werden sie im klassischen LEH, bei Süßwarenhändlern sowie im Convenience-Bereich, in allen Haribo-Shops oder direkt im Online-Shop. Es ist nicht das erste Mal, dass Haribo mit einer Sondereditionen auf den Markt kommt und das Packaging-Design entsprechend anpasst. So gab unter anderem die Almdudler-Edition oder auch die Goldbären in einer limitierten Edition für die Metal-Freunde nicht nur in Wacken.