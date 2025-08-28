Heidelberg ist Service-Partner für Gerhard Schubert

Die Gerhard Schubert GmbH, Hersteller von Verpackungsanlagen für die Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie, baut ihre Präsenz in Brasilien aus und setzt dabei auf die Servicekompetenz der Heidelberger Druckmaschinen AG. Im Rahmen einer neuen Partnerschaft übernimmt Heidelberg künftig die Produktionsbegleitung sowie umfassende Serviceleistungen für Schubert-Maschinen und -Anlagen in Brasilien.

Zu den vereinbarten Leistungen zählen Funktionstests, die eigenständige Analyse und Behebung von Störungen, technische Beratung und Schulungen. Darüber hinaus übernimmt Heidelberg Inspektions-, Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie die Montage, Demontage und Versetzung kompletter Anlagen. Schubert profitiert dabei vom globalen Servicenetzwerk und der technischen Expertise von Heidelberg, vor allem in den Bereichen Mechatronik, Elektronik und Anlagenbau.

Heidelberg als Systemintegrator

„Die Nutzung unseres professionellen und effizienten Servicenetzwerks durch internationale Partner wie die Schubert-Gruppe ist Teil unserer Wachstumsstrategie“, erklärt Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg. „Mit der Ausweitung unseres Dienstleistungsangebots entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Packaging-Bereich setzen wir unsere Strategie als Systemintegrator konsequent um.“

Auch bei Schubert sieht man in der Kooperation einen wichtigen Schritt: „Als mittelständisches Familienunternehmen wollen wir in Wachstumsmärkten wie Brasilien präsent sein. Die Zusammenarbeit mit Heidelberg ist dafür ideal“, so Marcel Kiessling, Geschäftsführer der Gerhard Schubert GmbH.

Heidelberg plant, das Modell künftig auf weitere Unternehmen, Branchen und Regionen auszuweiten. Das Unternehmen sieht in der Übernahme von Serviceaufgaben für Drittanbieter einen strategischen Wachstumsbereich mit wiederkehrenden Umsätzen. Dank seiner globalen Logistikzentren und einer Ersatzteillieferfähigkeit von 24 Stunden nahezu weltweit, ist Heidelberg nach eigenen Angaben bestens aufgestellt, um auch andere Maschinenbauunternehmen ohne eigene Serviceinfrastruktur zu unterstützen