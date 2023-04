Erstmals zu sehen sein wird dort auch das neue HMI des Clean-Design für die Maschinen der E- und M-Baureihe, also für alle Maschinen, die über eine eigene Steuerung verfügen. Etikettierer und Etikettiermaschine verfügen somit über eine einheitliche Bedienweise. Stellvertretend wird das HMI an der 362E für die Zweiseiten-Etikettierung demonstriert. Ebenfalls vertreten sein werden dort die 652C für eine kombinierte Obenauf- und Boden-Etikettierung sowie die 752C für die Verschluss-Etikettierung über mehrere Seiten. Zudem wird erstmals eine neue Redundanzfunktion anhand einer Maschinenstudie im Clean-Design zu sehen sein, in der zwei Herma 500 verbaut wurden. Auf dem Gemeinschaftsstand des Packaging Valley zeigt das Unternehmen die 132M HC für die Rundum-Etikettierung speziell von Pharmaprodukten. Als Hochgeschwindigkeitsvariante erreicht sie erstmals bis zu 600 Takte pro Minute einschließlich variablen Datendrucks samt Kamerakontrolle mit GMP-konformer Schlechtprodukt-Ausschleusung.