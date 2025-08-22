Illig zeigt Verpackungslösungen für Food und FMCG

Mit seinem 360°-Ansatz in der Verpackungsentwicklung begleitet Illig Kunden von der ersten Idee über das Design bis zur Serienproduktion. Die langjährige Expertise im Werkzeugbau und in der Montage komplexer Fertigungslinien bildet dabei das Fundament für maßgeschneiderte Systemlösungen.

Ein zentrales Thema am Messestand ist die durchgängige Automatisierung: Illig zeigt hochintegrierte Verpackungs- und Thermoformlinien mit flexiblen Zuführsystemen, präzisen Kontrollmodulen und vollautomatisierten End-of-Line-Lösungen. Neu im Portfolio sind die stationären Karton-Packer „Basic Packer“ und „Performance Packer“, die vollständig im eigenen Haus entwickelt wurden – inklusive Antriebstechnik, Software und Bedienoberfläche. Sie erweitern die RDM-Thermoformsysteme und ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedliche Formate und Leistungsbereiche. Die Anbindung an weitere Thermoformsysteme ist bereits in Planung.

Zellulosebasierte Verpackungen mit Tiefenzug

Ein besonderes Highlight stellt die weiterentwickelte Dry Fiber-Technologie dar, die mit dem Deutschen Verpackungspreis ausgezeichnet wurde. Die Illig Dry Fiber Systems ermöglichen die automatisierte Herstellung von Formteilen aus Zellulosefasermaterial mit einer Ziehtiefe von bis zu 120 mm. Die Verpackungen überzeugen durch hochwertige Haptik, integrierte Barriereeigenschaften und eignen sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen im Food- und FMCG-Bereich.

Im Vergleich zu konventionellen Verfahren reduziert Dry Fiber den Einsatz fossiler Rohstoffe, spart Wasser und senkt den Energieverbrauch – insbesondere gegenüber nassgeformten Pulpe-Anwendungen. Die Technologie erlaubt die Herstellung von Bechern, Schalen und Deckeln, wobei Barrieren durch Inline-Laminierung oder funktionelle Beschichtungen integriert werden. Kurze Taktzeiten und hohe Wirtschaftlichkeit machen das Verfahren besonders attraktiv für den industriellen Einsatz.

Fachpack: Halle 1, Stand 258