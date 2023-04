Bereits 2021 startete die Südpack GmbH eine Kooperation mit dem Recenso-Tochterunternehmen Carboliq, das unter selbigem Namen Anwendungen zur Regeneration von Kohlenwasserstoffen in Abfallströmen anbietet. Südpacks primäres Ziel war es zunächst, die Pilotanlage für das Recycling der eigenen Materialien zu nutzen, die bei der Produktion von Verpackungsfolien anfallen.



Nun folgt ein Projekt mit der dänisch-schwedischen Molkereigenossenschaft Arla Foods: Reifebeutel für Mozzarella sollen mithilfe des chemischen Recyclingverfahrens der Recenso-Tochter kreislauffähig hergestellt werden. „Durch die Nutzung der Kapazitäten von Carboliq, unserer chemischen Recyclinganlage in Deutschland, können wir sicherstellen, dass die für die Käsereifung von Arla hergestellten Folien nicht aus dem Kreislauf ausscheiden, sondern zu neuen Verpackungen recycelt werden. Eine Tonne Mischkunststoff entspricht zwar nicht einer Tonne neuer Verpackungen, aber sie reduziert den Bedarf an fossilen Rohstoffen und ebnet den Weg für weitere Investitionen in diese Infrastruktur", kommentiert Dirk Hardow, Business Unit Manager bei Südpack.