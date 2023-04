Ermöglicht wird das Konzept durch eine neuentwickelte Verschlussmöglichkeit an den Verpackungsrändern: Eine flache Papierbahn oder Folie wird hier von einer Rolle zunächst über spezielle Umlenkungen geführt und zu einem Halbschlauch geformt. Die Papertec 95/5 verschließt in einem weiteren Schritt den in Laufrichtung mit dem Verpackungsprodukt befüllten Halbschlauch an den drei zunächst noch offenen Seiten stabil, eng und formschön. Bei der Verarbeitung von siegelfähigem 95/5-Papier wird das versiegelte Papier anschließend mit einem Kaltmesser getrennt. So entstehen die an die Produktgröße angepassten Verpackungseinheiten.



Das Papier ist recyclingfähig und hält mechanischen sowie technischen Ansprüchen stand, der Einsatz von Recyclingfolie ist ebenso möglich. Die Umrüstzeiten für einen Wechsel zwischen Folie und Papier sind gering. Die Verpackungsmaschine kann problemlos auf verschiedene Produktbereiche eingestellt werden, auch die Produktlänge ist in der Produktion variabel und frei wählbar. Um den Wiedererkennungswert der Verpackung zu steigern, kann das Material zuvor bedruckt werden. Des Weiteren kann die Anlage mit Scannern und Adress-Etikettierung ausstattet werden.



Interpack 2023:

Halle 14, Stand C55