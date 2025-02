Mit der Fusion bündeln die beiden Marken ihre Stärken und erweitern ihre Marktpräsenz. So profitiert Leef von Wisefoods E-Commerce-Strategie, während Wisefood wiederum über Leef neue Chancen im stationären Handel erschließt. Darüber hinaus optimieren die Unternehmen ihre Prozesse und können künftig Bestellungen jeder Größe – vom Einzelpaket bis zur Containerlieferung – effizient abwickeln, so zu lesen in der Pressemitteilung. Parallel zur Fusion startet Leef eine neue Finanzierungsrunde, um weiteres Kapital für den Ausbau des Geschäfts zu sichern.

Im Zuge der Fusion erfolgt eine Neuausrichtung der Unternehmensführung: Jens Christoph, bisher CFO, übernimmt die Rolle des CEO und bringt seine langjährige Erfahrung in Unternehmensfinanzen ein. Eva Unruh wird neue CFO und bringt ihre Expertise aus internationalen Unternehmen sowie als Gründerin mit. Robert Fenyvesi verstärkt das Team als COO mit umfangreicher Erfahrung in Logistik und Vertrieb. Claudio Fritz-Vietta, Gründer von Leef, bleibt dem Unternehmen in beratender Funktion als Gesellschafter erhalten.

Durch die Fusion erweitert Leef sein Produktportfolio deutlich: Neben umweltfreundlichem Geschirr und Take-Away-Verpackungen aus kompostierbarem Palmblatt gehören künftig auch essbare Trinkhalme und Becher von Wisefood zum Sortiment. Das Unternehmen wird damit zum Vollsortimenter und deckt Bestellungen über eigene Webshops, Amazon, Otto und Ebay ebenso ab wie Großlieferungen für Gastronomie und Handel.