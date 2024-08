Anstatt Heizsysteme zu nutzen, wird die Tinte mit UV-LED-Licht gehärtet, wodurch die Materialoberfläche nicht durch Hitze beschädigt wird und das Druckobjekt ohne Trocknungszeit weiterverarbeitet werden kann. Dies senkt auch die Energiekosten im Vergleich zu anderen Druckverfahren. Auf der Fachmesse wird der 2,5 x 1,3 m große Flachbettdrucker JFX200-2513 EX ausgestellt, der bereits 2019 im Markt eingeführt wurde. Die JFX-Serie wurde inzwischen um die schnellere Variante JFX600 ergänzt, die eine maximale Druckgeschwindigkeit von 200 m²/h erreicht. Der Flachbettdrucker verfügt über einen Druckbereich von 2.500 x 1.300 mm und ermöglicht eine Materialhöhe von 50 mm. Er verwendet sowohl UV-härtende als auch flexible Tinten und ermöglicht Brailleschrift sowie Reliefdruck mit Multi-Layer-Technik. Eine neue Tintensparfunktion kann den Tintenverbrauch je nach Druckauftrag um bis zu 50 % senken.



Mimaki stellt auch seinen neuesten Flachbettschneideplotter der CFX-Serie vor, der großformatige Materialien wie Karton, Pappe, Schaumstoff und Aluminiumverbundplatten verarbeitet. Die Serie ermöglicht eine Schneidegeschwindigkeit von 100 cm/s und hat verschiedene Tischgrößen zur Auswahl. Sie verfügt über Werkzeuge zum Schneiden, Rillen und Fräsen sowie eine V-Schnitt-Funktion für präzises Falten von Kartonagen. Die ID-Cut-Funktion liest bedruckte Barcodes, um unterschiedliche Daten in einem Durchgang zu schneiden. Mit diesen zwei Systemen produziert das Unternehmen Verpackungsschachteln in Farbe und Präzision live auf der Fachpack und zeigt Samples aus unterschiedlichen Materialien, um die Möglichkeiten des UV-LED-Drucks zu demonstrieren.

Fachpack 2024:

Halle 5, Stand 425