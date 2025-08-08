Nachhaltigkeit trifft Funktionalität

Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die Vorstellung innovativer Hoch-Barrierepapiere, die speziell für die Anforderungen der Lebensmittelindustrie entwickelt wurden – insbesondere für empfindliche Produkte wie Schokolade, Tee oder Gewürze.

Mit den neuen Produkten Guard Pro OMH und Guard Duo sowie dem bereits eingeführten Guard Pro OHS unterstreicht Sappi seine führende Rolle im Bereich zukunftssicherer Papierverpackungen. Diese Hoch-Barrierepapiere bieten zuverlässigen Schutz gegen Sauerstoff, Wasserdampf, Fett und MOSH/MOAH – und das auf Basis recycelfähiger Monomaterialien, die sowohl ökologische als auch ökonomische Anforderungen erfüllen.

Sappi hat sein flexibles Verpackungsportfolio strategisch in drei Produktsegmente gegliedert:

Seal-Produkte: Heißsiegelfähige Papiere für primäre und sekundäre Verpackungen im Food- und Non-Food-Bereich. Sie zeichnen sich durch hervorragende Bedruckbarkeit und Recyclingfähigkeit aus.

Guard-Produkte: Barrierepapiere mit Schutz gegen Wasserdampf, Fett und Mineralöl – ideal für Produkte wie Müsli, Reis, Nudeln oder Süßwaren.

Guard Pro-Serie: Hochleistungs-Barrierepapiere für besonders anspruchsvolle Anwendungen, etwa bei Schokolade, löslichen Getränken, Käse oder Gewürzen.

Ein besonderes Highlight auf der Fachpack ist die Präsentation von Guard Pro OHS in den Varianten „Gloss“ und „Natural“. Nach erfolgreicher Markteinführung im Vorjahr ist das Produkt nun vollständig verfügbar und zeigt eindrucksvoll, wie sich Produktschutz und Nachhaltigkeit vereinen lassen. Mit der Premiere von Guard Pro OMH erweitert Sappi sein Angebot um eine weitere Hochbarrierelösung, die speziell für komplexe Verpackungsanforderungen entwickelt wurde.

Neben flexiblen Verpackungslösungen zeigt Sappi auch ausgewählte Premium-Kartons und Wellpappenrohpapiere. Die Algro Design-Frischfaserkartons bieten exzellente Bedruckbarkeit und Veredelungsmöglichkeiten für hochwertige Markenauftritte. Algro Volume ergänzt diese Eigenschaften um erhöhte Steifigkeit und Volumen. Die Fusion Liner-Produkte überzeugen durch hohe Regalwirkung und einheitliches Branding über verschiedene Drucktechnologien hinweg. Abgerundet wird das Portfolio durch Nassleim-Etikettenpapiere wie Parade Label Pro und Parade Label WS, die speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert sind.

Fachpack: Halle 4A, Stand 306