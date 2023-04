Alle Funktionseinheiten wurden im neuen Maschinenkonzept basierend auf einer Plattform-Strategie linear kombiniert und sorgen für eine optimale Leistung auf kompaktem Grundriss. Ein starker Fokus der neuen Maschinenserie liegt auf der Bedienerfreundlichkeit, die nochmals gesteigert wurde. Ein Kernthema ist der schnelle Produktwechsel. Unterschiedliche Haushaltsgrößen sowie die hohe Variantenvielfalt in der Lebensmittelindustrie stellen hohe Anforderungen an die Flexibilität der Verpackungsmaschine.



Darüber hinaus kündigt das Unternehmen eine technische Neuheit an, die eine flexible Aufnahme und Orientierung der Produkte in der Endverpackung ermöglicht.

Interpack 2023:

Halle 14, Stand A02