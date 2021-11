| von Nora Menzel Jubiläum einer Partnerschaft

Optima liefert 50. Sammelverpacker an Hayat

Optima hat den 50. Bundler für Papier-Hygieneprodukte an den langjährigen Partner Hayat in der Türkei geliefert. Hayat vertreibt Fast Moving Consumer Goods in den Kategorien Hygiene, Home Care und Personal Health.