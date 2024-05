Das Once-only-Prinzip (OOP) ist ein Konzept in der Bürokratie, das darauf abzielt, die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit öffentlicher Verwaltungen zu verbessern. Es besagt, dass Bürger und Unternehmen bestimmte Informationen und Dokumente nur einmal bei einer Behörde einreichen müssen. Anschließend sollen diese Daten in den internen Systemen der Verwaltung so weiterverarbeitet und ausgetauscht werden, dass andere Behörden oder Abteilungen bei Bedarf darauf zugreifen können, ohne dass eine erneute Einreichung erforderlich ist. Dieses Prinzip soll administrative Doppelarbeit verringern, den bürokratischen Aufwand für die Antragsteller minimieren und die Effizienz der öffentlichen Verwaltung steigern.