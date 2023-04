Seit dem 1. Januar 2023 sind alle, die Essen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen, verpflichtet, ihre Produkte auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Sind diese Mehrweg-Artikel aus zudem nachwachsenden Rohstoffen hergestellt, können fossile Rohstoffe noch effektiver geschont und CO 2 -Emissionen reduziert werden. Durch die erfolgreiche Spülmaschinentestung der Typen Terralene HD 4527 und Bio-Flex S 5514 gibt FKUR Anwendern zusätzliche Sicherheit in der Entwicklung nachhaltiger Mehrweg-Konzepte. Beide Typen erfüllen die Anforderungen an Temperatur- oder Chemikalienbeständigkeit und können für spülmaschinenfeste Mehrweg-Kunststoffartikel eingesetzt werden.