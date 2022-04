Fokus auf Polyolefine

Der Schlüssel, um weniger Kunststoff in die Welt zu bringen, ist also nicht nur, alternative Materialien mit in der Zukunft hoffentlich vergleichbarem Nutzen zu entwickeln, sondern vorhandene Kunststoffe adäquat wiederzuverwenden – möglichst ohne Downcycling.



Eine Lösung hierfür hat das Aachener Unternehmen Smart Coloring entwickelt. Dafür hat das junge Start-up einen wissenschaftlichen Ansatz weiterentwickelt, patentiert und durch den Proof-of-concept geführt. Smart Coloring kann Kunststoffe entfärben.



„Wir werden mittelfristig weder eine Welt ohne Kunststoffe erleben noch eine Welt ohne Farben“, nimmt Dr. Bernd Robertz, einer der beiden Köpfe von Smart Coloring an. „Farben stehen für den Wiedererkennungswert einer Marke und laut einer Studie beeinflussen sie 85 % aller Kaufentscheidungen. Die Lösung muss also sein, farbige Kunststoffe kreislauffähig zu machen.“



Und diese Lösung ist greifbar, bei Smart Coloring steht sie vor dem industriellen Einsatz. Dabei liegt der Fokus vornehmlich auf Polyolefinen wie PE und PP, die wir von den Verpackungen von Shampoos und anderen Pflegeprodukten kennen, aber auch aus Milliarden von Kunststoffdeckeln, die alljährlich produziert werden. Insbesondere letztere sind ein leicht verfügbares Recyclinggut, gehen sie doch heute schon gemeinsam mit PET-Flaschen in den Kreislauf. Während das PET dabei wiederverwertet wird, werden die schwereren Polyolefine der Deckel im Wasserbad abgeschieden und deren geschredderte Flakes anschließend farblich in Klar, Weiß und Bunt sortiert.



Die Nachfrage nach den so entstehenden klaren und weißen Flakes ist riesig, weit höher als deren Verfügbarkeit, weshalb die Preise für derartiges Rezyklat auch weit über denen für Rohmaterial liegen. Nicht nur die Hersteller von Lebensmitteln und Pflegeprodukten buhlen um das entsprechende Rezyklat, auch die Textilindustrie greift danach und ist einer der Preistreiber. Werden die EU-Forderungen an höhere Recyclingquoten betrachtet, so wird offensichtlich, dass der Nachfragedruck weiter steigen wird. Kommen noch die Selbstverpflichtungen von Herstellern wie Beiersdorf, Henkel, Nestlé und Unilever oder von Handelskonzernen wie der Schwarz-Gruppe hinzu, wird klar, dass all die bunten Flakes nicht mehr dem Downcycling zum Opfer fallen dürfen.