Nachdem die STI Group im März schon angekündigt hatte, dass sie ihren Standort Greven um eine Offset-Druckmaschine ausbaut, hat die Unternehmensgruppe jetzt weitere Investitionen für ihren ungarischen Standort geplant. In Kecskemét konnte die Gruppe in den letzten Jahren ihre Produktionsvolumina steigern. Um weiter von der steigenden Nachfrage nach Faltschachtel-Lösungen zu profitieren, nimmt die Unternehmensgruppe jetzt eine Heidelberger MK Powermatrix 106 CSB Stanzmaschine in Betrieb. Eine weitere Maschine des gleichen Typs soll Anfang 2022 folgen.

Dass Faltschachteln für die Unternehmensgruppe immer relevanter werden, zeigt sich auch im Wiedereintritt des Gründungsmitglieds in den Fachverband der Faltschachtel-Industrie. „Mit den Investitionen festigen wir unsere strategische Ausrichtung im Packaging und werden die Nachfrage unserer Kunden nach nachhaltigen faserbasierten sowie hochveredelten Verpackungen zukünftig noch besser und effizienter abbilden“, fasst STI Group CEO Jakob Rinninger zusammen.