Mit der Erweiterung entstand ein zweites Werk am Standort De Lier. Die Fabrik verfügt über zwei neue Wellpappenanlagen und ergänzt damit die zwei bereits vorhandenen Anlagen. Die Erweiterung macht damit den Standort zur größten und modernsten Produktionsstätte für Wellpappenverpackungen in ganz Europa. Die in De Lier gefertigten Produkte umfassen derzeit Schachteln und Schalen für Frischprodukte, Gärtnerei- und Industrieanwendungen sowie für E-Commerce und Transport.

Das neu eröffnete Werk in De Lier nutzt eine ganze Reihe von nachhaltigen Lösungen. Dazu zählen beispielsweise Solarmodule auf dem Dach, die eine Strommenge produzieren, die dem Bedarf von 1.000 Haushalten entspricht. Die von den Wellpappenanlagen erzeugte Resthitze wird genutzt werden, um die Bürogebäude des Standorts zu beheizen, wodurch der CO 2 -Fußabdruck noch weiter reduziert wird.

"Mit dieser Erweiterung können wir unsere Marktanteile bei erneuerbaren und zirkulären Verpackungslösungen steigern und zugleich unsere KundInnen von einem besonders vorteilhaften Standort in Westeuropa aus beliefern. Wir freuen uns sehr, unsere Position als starker regionaler Player auf dem europäischen Markt für Wellpappenverpackungen stärken zu können", sagt David Ekberg, Executive Vice President der Division Packaging Solutions bei Stora Enso.