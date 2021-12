Sie findet wie in der Vergangenheit parallel zur Interplastica – International Trade Fair for Plastics and Rubber statt. Insgesamt haben zu beiden Messen rund 600 Unternehmen aus 26 Ländern ihre Teilnahme angekündigt. Für 2021 musste das Messe-Duo pandemiebedingt noch abgesagt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass die Upakovka in 2022 wieder stattfinden kann. Der Zuspruch der angemeldeten Unternehmen unterstreicht die Erkenntnis, die sich im Laufe der Pandemie immer stärker manifestiert hat: Die Branche braucht einen Treffpunkt zum persönlichen Austausch – um Geschäfte zu machen, Kontakte zu knüpfen und sich zu informieren. Schließlich geht es um Vertrauensaufbau für oft auch langfristige Partnerschaften. Das können digitale Alternativen nicht leisten“, kommentiert Thomas Dohse, Project Director bei der Messe Düsseldorf.

Umfangreiches Programm im Innovationparc

Die Upakovka ergänzt das Angebot der Aussteller um ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Fokus auf Informationsvermittlung zu Themen, die von besonderer Relevanz für die Branche in Russland sind. Der „Innovationparc“ stellt Nachhaltigkeitsthemen wie Müllvermeidung oder Ansätze zu entsprechenden Verpackungskonzepten in den Mittelpunkt seine Forumsprogramms, das auf zwei Bühnen stattfindet. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema Getränkeabfüllung und -verpackung – ein Thema was auch durch zahlreiche Key-Player der Branche unter den Ausstellern zur Upakovka sehr präsent ist. Die Referenten werfen in diesem Modul einen Blick auf die Trends der kommenden fünf Jahre. Das Thema digitale Innovationen für Verpackung und Etikettierung wird in einem weiteren Themenblock im Innovationparc behandelt. Ausgewiesene Expertise findet sich auch hier unter den regulären Ausstellern – vor allem im Bereich Verpackungsdruck. Hier ist zudem eine ganze Reihe an Unternehmen als Erstaussteller dabei.

Bedeutendste russische Businessplattform

Die Upakovka richtet sich mit ihren Angeboten der Verpackungsbranche und verwandten Prozessindustrie als Mitglied der Interpack Alliance an die Zielgruppen Nahrungsmittel, Getränke, Süß- und Backwaren, Pharma, Kosmetik, Non-Food sowie Industriegüter. Die internationale Ausrichtung der Upakovka ermöglicht es den Besuchern, sich über Innovationen aus allen Teilen der Welt zu informieren und speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote einzuholen. Auch in diesem Jahr gibt es wieder offizielle Landesbeteiligungen aus Deutschland und Italien. Das Besucherticket der Upakovka gilt auch für die parallel stattfindende Interplastica.