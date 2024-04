Und so funktioniert der Reinigungsprozess der Druckköpfe der Gallus One: Während die Printbars fixiert sind, senkt sich der Drucktisch für den Reinigungsvorgang automatisch ab. Danach gleitet die Reinigungseinheit heraus, bestehend aus einem Schubladenbogen, auf dem sich die Reinigungsboxen für jede fest fixierte Printbar befinden.



Bei der Basisreinigung, die beim An- und Abfahren der Gallus One sowie in regelmäßigen Abständen stattfindet, wird in den Reinigungsboxen Reinigungsflüssigkeit an die Printbars gespült und wieder abgesaugt.



Bei der erweiterten Reinigung mit Ultraschall reinigt die in Schwingung versetzte Reinigungsflüssigkeit die Düsenplatte schonend und gründlich von Tintenbestandteilen einschließlich der polymerisierten Tintenreste an den Düsen. Die Reinigung erfolgt ausschließlich von der Außenseite der Druckköpfe, ohne Tinte durch Spülen der Düsen zu verbrauchen. Somit muss durch dieses patentierte Reinigungsverfahren auch keine Tinte nach dem Reinigen entsorgt werden.

Dynamische Reinigungsintervalle

Da die Stärke der Verschmutzung der Printbars vom Streulicht der Pinning-Module abhängig ist, werden die Reinigungsintervalle der Printbars nach deren Leistung gesteuert. Die Reinigungsintervalle beruhen dadurch nicht wie so oft auf vermuteten Zyklen mit einem Sicherheitspuffer, sondern der korrelativ herangezogenen Leistung der Pinning-Module.

Die Reinigung wird dabei intelligent erzwungen. So werden auch die Rest-Laufmeter einer eingehängten Rolle berücksichtigt. Das System führt Reinigungen nur so oft wie nötig durch und maximiert dadurch Effizienz und Produktivität des gesamten Systems. Ganz im Sinne des Operators, der eine anstehende Reinigung mit einem Auftrags- oder Rollenwechsel verbindet.