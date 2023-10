(Bild: Sealed Air)

Kaufentscheidungen mit Verpackungen zu beeinflussen ist schwierig, und die Konkurrenz ist groß. Jede Entscheidung, zu der eine Marke greift, hat direkte Konsequenzen für die Wirksamkeit der Kommunikation mit den Verbrauchern.

Digitale Tools wie 3D-Modellierung und die Erstellung virtueller Umgebungen können in der Phase der Verpackungsentwicklung eine wichtige Rolle spielen. Durch die Erstellung realistischer Verpackungsmuster in ihrem vorgesehenen Einzelhandelsumfeld ermöglichen beide Technologien den Beteiligten ein besseres Verständnis von Konzepten, Designs und Ideen, was eine effektive Kommunikation und Entscheidungsfindung erleichtert. Darüber hinaus ermöglichen sie schnelle Iterationen, das Testen verschiedener Varianten und die Bewertung von Designoptionen vor der physischen Herstellung oder der Fertigung. Dadurch können Kosten gesenkt, Konstruktionsfehler identifiziert und Entwürfe im Hinblick auf ein besseres Gesamtbild optimiert werden, wodurch der Bedarf an teuren physischen Prototypen auf das absolut Notwendige beschränkt wird.

Darüber hinaus ermöglicht der Digitaldruck den Marken einen größeren Gestaltungsspielraum, als sie es sich je hätten vorstellen können. Er ermöglicht individuelle Gestaltung, Personalisierung und variable Daten, die die Erstellung einzigartiger Verpackungen unterstützen, die von den Verbrauchern wahrscheinlich eher wahrgenommen und geschätzt werden und an die sie sich gerne erinnern.

Mit maßgeschneiderten Designlösungen verfügen Marken heute über die kreative Freiheit und die technologischen Möglichkeiten, die sie benötigen, um visuell Interesse zu wecken, Integrität zu gewährleisten und die Kommunikation mit dem Verbraucher zu erhöhen.