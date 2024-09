Platz ist im Überseeversand Mangelware. Jeder Container zählt, jeder Kubikmeter muss sitzen. Der Automobilhersteller BMW hat dieses Thema genauer unter die Lupe genommen und die PAL 973 mitentwickelt.

PAL 973 ist eine Einwegbox, die die BMW Group in Zusammenarbeit mit Prozesspartnern speziell für den Versand von Fahrzeugteilen optimiert wurde. Das Material? Wellpappe – recycelt und recycelbar. Das Design? Im Vergleich zur herkömmlichen Europalette kann die PAL 973 dank ihres Designs platzsparend gestapelt werden: dreimal übereinander und nebeneinander, wodurch die Container optimal genutzt werden.

Dieses Stapelsystem erfordert weniger Sicherungsmaterial - was zugleich weniger Verschwendung und weniger Kosten bedeutet. Am Ende des Tages passen mehr Teile in einen Container und gestaltet den Transportaufwand insgesamt nachhaltiger und effizienter.