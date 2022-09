Der Einsatz einer optimal auf Produkt, Anwendung und Prozess abgestimmten Verpackungslösung kann Fix- und variable Kosten deutlich senken. Die hohe Nachfrage und der schwierige Angebotsmarkt sorgen allerdings auch bei vielen Anbietern von Verpackungslösungen für Engpässe und lange Lieferfristen. Das fängt beim Verpackungsmaterial an und hört bei Bauteilen für Verpackungsmaschinen auf. Das rechtzeitige Evaluieren von neuen Verpackungslösungen ist deshalb ein entscheidender Faktor, um die Kosten möglichst rasch zu senken. Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Evaluation einer neuen Verpackungslösung: Die Wahl eines Anbieters, der so aufgestellt ist, dass er selber nicht in Lieferschwierigkeiten kommt. Dazu gehören unter anderem ein abgesichertes Supply Network und ein grosser Lagerbestand. Qualitativ hochwertige, bewährte Produkte und eine leistungsfähige Service-Organisation sorgen ausserdem für eine hohe Verfügbarkeit.