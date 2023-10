Die Verpackungsindustrie steht vor der enormen Herausforderung, ihre Verpackungslösungen für eine Kreislaufwirtschaft umzugestalten. Eine im April 2022 veröffentliche Bestandsaufnahme von Systemiq zeigt, dass 2020 nur circa 19 % der Verpackungsmenge in Europa einer stofflichen Verwertung zugeführt wurde. Einer der Gründe für diese niedrige Recyclingquote liegt auch in der Vielzahl an Verbundmaterialien, bestehend aus Aluminium- und Kunststoff-Mehrschichtlaminaten. Diese Verbundfolien lassen sich nur sehr aufwendig in verwertbare Fraktionen trennen und werden deswegen in der Regel thermisch recycelt.

Das ist mit ein Grund, warum die in Europa am häufigsten genutzte Methode zur Entsorgung von Kunststoff-Verpackungsmaterialien die Energierückgewinnung (Verbrennung) ist. An zweiter Stelle steht die Entsorgung auf Deponien und erst an dritter Stelle das stoffliche Recycling. Letzteres wird zweifellos von allen Beteiligten als die sinnvollste Lösung propagiert, bei der der Kohlenstoffkreislauf in Gang gehalten und der derzeit verfügbare Kohlenstoff weiter genutzt wird, ohne neuen fossilen Kohlenstoff hinzuzufügen oder ihn in CO 2 umzuwandeln.

Um diese Situation zu ändern und das Recycling zu vereinfachen, ist ein Umdenken in der Verpackungsentwicklung erforderlich. Ein Lösungsansatz für eine kreislauffähige Lösung ist der Einsatz von Monofilm-Laminaten oder Monofolien aus orientiertem Polyethylen (MDOPE), bei denen je nach Ausführung im Konter- oder Frontaldruck ein Barriereweiß sowie ein Sauerstoff-Barrierelack aufgetragen wird. In diesem Aufbau lassen sich gute Sauerstofftransmissionsraten (OTR) für die Sauerstoffundurchlässigkeit erzielen, die bereits ein breites Anforderungsspektrum für verschiedene fetthaltige Lebensmittel abdecken.

Aber auch bei den flexiblen Verpackungen sind Verpackungslösungen aus faserbasierten Materialien im Kommen und erhalten neue Aufgaben. Und dies nicht nur wegen ihrer hohen Recyclingquote oder weil sie aus erneuerbaren Ressourcen hergestellt werden. Das derzeitige Portfolio an heißsiegelfähigen Barrierepapieren wird von den renommierten Spezialpapier-Herstellern stetig ausgebaut, sowohl für Food- als auch Non-Food-Anwendungen. Es deckt inzwischen zahlreiche Anforderungen im Produktschutz ab, was Wasserdampf-, Sauerstoff- und Fettbarriere sowie die Durchstoßfestigkeit angeht. In Kombination mit solchen Barrierepapieren gewinnt der Digitaldruck auf Trockentoner-Basis an Bedeutung.