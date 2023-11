Die Verpackungslizenzierung in Europa ist derzeit ein komplexes Thema, da jedes Land seine eigenen Gesetze und Vorschriften hat. Unternehmen, die in mehreren Ländern tätig sind, müssen sich mit einer Vielzahl von Regelungen auseinandersetzen, was zu Verwirrung und Unsicherheit führen kann. Um in verschiedenen Ländern aktiv zu sein, müssen Unternehmen möglicherweise mehrere Lizenzen erwerben, da es unterschiedliche Lizenzierungssysteme und -organisationen gibt. Die Kosten für die Verpackungslizenzierung können eine finanzielle Belastung für Unternehmen darstellen und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Volumen der verpackten Produkte und den Recycling- und Entsorgungskosten. Darüber hinaus ist die Rückverfolgbarkeit von verpackten Produkten ein wichtiger Bestandteil der Verpackungslizenzierung, was eine genaue Dokumentation und Überwachung der Verpackungen entlang der gesamten Lieferkette erfordert, was zusätzliche Kosten und Aufwand verursachen kann.