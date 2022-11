So ungewöhnlich wie die hohe Aktivität des Enzyms erscheint auch der Fundort, an dem es isoliert wurde: ein Komposthaufen auf dem Leipziger Südfriedhof. Dies ist allerdings nur teilweise überraschend, erklärte Dr. Christian Sonnendecker im Interview mit dem MDR: Die Kunststoff-zersetzenden Enzyme basieren auf Werkzeugen der Bakterien, um pflanzliche Polymere abzubauen. Wo viel pflanzliches Material verrottet, besteht also auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, die gewünschten Kunststoff-zerlegenden Enzyme zu finden.



An einem ebenfalls unerwarteten Ort wurden thailändische Forschende um Chayasith Uttamapinant vom Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology in Rayong und Worawan Bhanthumnavin von der Chulalongkorn University in Bangkok fündig. Normalerweise als vielversprechend für die Suche nach Kunststoff-verdauenden Bakterien gelten Orte, an denen auch viel Kunststoff vorliegt – etwa Mülldeponien oder auch die großen Plastikmüll-Strudel in den Ozeanen. Das Team aus Thailand entdeckte jedoch ein PET-spaltendes Enzym namens MG8 in menschlichem Speichel. Produziert wird es dort von Mikroorganismen, die auf natürliche Art im Speichel vorkommen. Die Wissenschaftler vermuten, dass sich diese Mikroorganismen an Mikroplastik angepasst haben, da Menschen viele in Kunststoff verpackte Lebensmittel konsumieren. MG8 zeichnet sich dadurch aus, dass es sich auch in denaturiertem Zustand isolieren und anreichern lässt, dann aber einfach zu renaturieren ist und wieder einsatzfähig ist. Diese Eigenschaft erleichtert den großtechnischen Einsatz deutlich.



Nicht ausschließlich auf die Natur verlassen wollten sich Hal Alper und seine Mitarbeitenden von der University of Texas in Austin. Sie nutzten maschinelles Lernen, um ein bekanntes PET-spaltendes Enzym zu modifizieren. Das Ziel war, die bekannten Schwachpunkte existierender Enzyme zu überwinden, namentlich deren Empfindlichkeit gegenüber Temperatur und pH-Schwankungen sowie langsame Reaktionsgeschwindigkeiten. Das erhaltene Enzym namens Fast-Petase erwies sich als stabil und aktiv im Bereich von 30 bis 50 °C, und konnte unbehandelte PET-Abfälle in weniger als einer Woche in Monomere zerlegen. Auch hier sehen die Forschenden das Potenzial für einen wirtschaftlichen industriellen Einsatz.



Zusammengenommen zeigen diese und weitere Forschungsergebnisse der letzten zwei Jahre, dass Enzyme als Werkzeuge im chemischen Recycling nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Neben den bereits entwickelten chemischen Verfahren sowie dem mechanischen Recycling können sie eine wirtschaftliche Ergänzung darstellen, um Kunststoffkreisläufe zu schließen.