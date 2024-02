Alle anschließbaren Sensoren arbeiten mit dem SIDSP Verfahren (Sensor-integrierte digitale Signalverarbeitung). Die Übertragung der bereits digital verarbeiteten Messwerte vom Sensor an die Auswerteeinheit ermöglicht dabei hohe Genauigkeit und die KI-basierte Schnellkali-brierung kann durch nur einen Tastendruck innerhalb von weniger als zehn Sekunden eine Nullkalibrierung für jeden Sensor und Kugeldurchmesser durchführen; somit erhöht sich die Genauigkeit der Messwerte um 50 %.



Für die Datenübertragung an einen PC oder direkt in ein CAQ-System bietet Minitest FH verschiedene Schnittstellen: Einzelne Messwerte sowie die gesamte Statistik können per USB, RS-232C oder Bluetooth übertragen werden. Als besonderes Feature ermöglicht das Gerät über eine USB-Tastatur-Emulation die direkte Übertragung von Messwerten in ein Excel-Sheet oder alle andere Auswertesoftware.



Zur Abdeckung der Messaufgaben steht eine Auswahl an Sensoren mit diversen Messbereichen, Referenzkugeln und -drähten sowie unterschiedlichen Bauformen zur Verfügung, die für besondere Messaufgaben modifiziert wurden.