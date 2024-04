Bei der Erfassung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Daten (ESG) aus Lieferketten und Fertigungsprozessen sollte eine geeignete Softwarelösung eingesetzt werden, die diese Daten sowohl verwalten als auch nachverfolgen (Track-and-trace) kann. Die Lösung ermöglicht die umfassende Bewertung direkter, erworbener und indirekter Emissionen, die durch unternehmerische Maßnahmen, Wertschöpfungsketten und Produkte entstehen. Die Prozesse orientieren sich an globalen Standards für die Kohlenstoffberichterstattung als auch an Best Practices je Industrie.



Die gesammelten Daten können über einen Datenaustauschmechanismus in einem Geschäftsnetzwerk weitergegeben werden. Dieses Netzwerk ermöglicht die Anforderung von Informationen zum Product Carbon Footprint (PCF) und den Austausch von Daten mit Handelspartnern innerhalb des Netzwerks. Dies fördert eine verifizierte Kommunikation und Interoperabilität mit standardisierten Datenmodellen.



Um eine präzise Zuordnung von Daten zu einem bestimmten Produkt zu ermöglichen, empfiehlt sich die Nutzung einer Lösung, die auf Erfahrungen im Bereich Track-and-trace basiert. Diese Lösung bietet durch Programmierschnittstellen (API – Application Programming Interfaces) vielfältige Anbindungsmöglichkeiten an externe Software. Sie generiert eine eindeutige Kennung, die auf das Produkt verweist (Serialisierung) und ermöglicht durch die Erfassung von Ereignissen sowie zusätzlichen Daten wie Qualitätsprüfungen und Zertifikaten eine umfassende Dokumentation, die spezifisch für dieses Produkt ist. Dies ermöglicht eine genaue Rückverfolgung der verwendeten Materialien, Chargen, Komponenten und/oder Baugruppen für die Herstellung eines bestimmten Produkts. Die Track-&-trace-Historie wird dadurch weiter aufgeschlüsselt und detaillierter, während die erzeugten ESG-Daten mühelos über die Produktnummer abgerufen werden können.



Ein zusätzlicher Vorteil von standardisierten Schnittstellen und APIs liegt in der nahtlosen Integration der Lösungen in bestehende IT-Landschaften. Durch die einfache Einbindung und Integration in die Architektur wird der Aufbau doppelter Datenstrukturen vermieden, was die Datenpflege erheblich vereinfacht und somit die Gesamtkosten deutlich reduziert.