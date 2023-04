Noch in der Projektumsetzungsphase entschied sich Jubilant dazu, die Anlage zusätzlich auf die Verarbeitung von spezifischen OSD-Behältnissen und -Verschlüssen (Ophthalmic Squeeze Dispenser) auszulegen. Dieses System wurde speziell für Augentropfen ohne Konservierungsstoffe entwickelt. Das System besteht aus elastischen Flaschen und bereits vormontierten, mehrteiligen Verschlüssen mit integrierten Tropfern und Kappen. OSD-Kappen werden vom Patienten für die Anwendung geöffnet, indem eine Kunststoff-Lasche an der Kappe abgerissen wird.

Die zusätzliche Verarbeitung der OSD-Behältnis- und Verschlusstechnologie wurde mit konstruktiven Änderungen an der Optima VFVM ermöglicht und optimiert. Damit kann Jubilant Pharma heute auf diesen Behältnistyp wechseln, indem – wie bei einem typischen Formatwechsel – spezielle Formatteile in die Anlage eingesetzt werden. Diese finden sich beispielsweise in der Zentrifuge für die Flaschenzuführung oder auch an der Transportschnecke, welche die Fläschchen aus der horizontalen in die vertikale Position bringt.

Auch das Sortieren, Zuführen und Einpressen der spezifischen OSD-Verschlüsse in die elastischen Fläschchen erfolgt ohne zeitintensive Umbauten allein über Formatteile. Für das Einpressen der Verschlüsse wurde eine spezielle Aufnahme entwickelt. Diese ermöglicht die erforderliche Stabilität beim Einpressvorgang in die Fläschchen.

OEE von mehr als 90 Prozent

Die gewünschte hohe Füllgenauigkeit wurde in den FAT- und SAT-Prüfläufen nachgewiesen. Die erzielte OEE (Overall Equipment Efficiency) übertrifft dabei die geforderten 90 %. Für die Auftragsvergabe war für Jubilant Pharma zudem entscheidend, dass der Anlagenhersteller direkt von Nordamerika aus für Serviceeinsätze am Aufstellort in Kanada zur Verfügung stehen würde. Die mit inzwischen zwei Standorten in den USA vertretene Optima Machinery Corporation wird dies bei Bedarf von Green Bay, Wisconsin, aus übernehmen.

Eine weitere Herausforderung im Projekt waren die knappen Platzverhältnisse im Aufstellraum der Anlage. Die insgesamt platzsparende Konzeption, beispielsweise durch die senkrecht stehenden Peristaltikpumpen, löste diese Thematik. Für das Einbringen der Anlage in den Aufstellraum musste die Anlage zudem geteilt und vor Ort wieder zusammengefügt werden. Die Optima VFVM wird bei Jubilant in Reinraumklasse B betrieben. Die Anlage verfügt über einen Active Open Rabs mit Laminar-Flow-Einheiten über dem Füllbereich sowie zusätzlichen Laminar-Flow-Einheiten außerhalb des Maschinenschutzes, vom Türöffnungsbereich bis hin zu den Aufstellraumwänden. In der Summe sind hier neun Laminar-Flow-Module aktiv.

