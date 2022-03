Vor rund drei Jahren (ganz genau: am 9. Februar 2019) schlug die Stunde der Wahrheit – zu diesem Zeitpunkt trat die EU-Richtlinie 2011/62/EU zur Pharma-Serialisierung in Kraft. Ab dann mussten alle Unternehmen, die verschreibungspflichtige Medikamente innerhalb der EU vertreiben wollen, diese serialisieren und zusätzlich mit einem Erstöffnungsschutz (Tamper Evidence) versehen.



Das stellte die Unternehmen in der Vorbereitung auf diesen Tag vor technische und monetäre Herausforderungen, sodass die fristgerechte Umsetzung mancherorts für erhöhten Blutdruck sorgte. Wie wir heute wissen: Am Ende hat es dann doch fast überall funktioniert, und so konnten die Apotheken hierzulande auch am 10. Februar und danach ihre Kunden bedienen. Nun, im Jahr 2022, wird es wieder einmal Zeit, einen kleinen Blick auf das Thema zu werfen und die Frage zu beantworten, welche Lehren aus der damaligen Umstellung man heute ziehen kann. Und welche Aspekte rund um das Thema Track & Trace die Industrie aktuell beschäftigen.

Komplexität nicht unterschätzen

Mit eine der wichtigsten Lektionen bei der Umstellung auf serialisierte Medikamente lernten einige Betreiber, als das Projekt bereits lief: Die Komplexität ist nicht zu unterschätzen. „Vor allem den Punkt, was die Möglichkeit zum Austausch mit übergeordneten System angeht, müssen Kunden frühzeitig beginnen und in aller Regel auch auf externe Beratung setzen“, erklärt Matthias Heinrichs, Director Sales and Marketing, Rotzinger Pharmapack. Denn viele Projektverantwortliche stellten sich den Seriennummern- und Produktionsdatenaustausch schlicht zu einfach vor. Heinrichs fährt fort: „Da Serialisierung ein sehr IT-lastiges Thema ist und die Schnittstellen in sämtliche ERP- und kundenseitigen IT-Systeme führen, ist eine gesamtheitliche Betrachtung von IT und OT wichtig.“

Die zweite Welle: Serialisierung 2.0

Heute, im Jahr 2022, haben die Pharmaunternehmen ihre Track & Trace-Technik zwar laufen – die Arbeit geht Anbietern wie Rotzinger dennoch nicht aus: „Viele Kunden optimieren nun ihren Maschinenpark oder ergänzen ihn mit spezifischen Lösungen, da sie im Laufe der Zeit Verbesserungen entdeckt haben“, so Heinrichs zu den Projekten, die in seinem Unternehmen unter der Bezeichnung „Serialisierung 2.0“ laufen. Dazu zählt beispielsweise das Thema Aggregation. Denn viele Hersteller begannen hier, um Komplexität und Kosten zu reduzieren, mit manuellen Prozessen. Nun kommen allerdings immer mehr Produzenten zu dem Schluss, dass sie mit einer voll- oder auch semiautomatischen Aggregationslösung besser aufgestellt sind, und so gibt es viele Anfragen zur Integration der Serialisierungstechnik in Bündler, Casepacker sowie Palletizer. „Außerdem erhalten wir vermehrt Anfragen, die weggehen von der Serialisierung der klassischen Faltschachtel, hin zu den Primärverpackungen wie Flaschen, Röhrchen oder auch Beutel“, so Heinrichs.