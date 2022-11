In immer mehr Haushalten kommt regelrecht die ganze Welt auf den Esstisch: Ob exotische Brotaufstriche, pikanter Hummus oder feiner Kartoffelsalat – immer mehr Konsumenten sind auf der Suche nach extravaganten Geschmackserlebnissen und pflanzlichen Alternativen ihrer Lieblingsprodukte. Entsprechend vielseitig präsentiert sich die Auswahl an Feinkostprodukten in den Supermärkten: Delikatessen aus aller Welt füllen zunehmend die Regale. Eine Trendwende ist nicht in Sicht, wie ein Blick auf die Absatzzahlen des orientalischen Kichererbsenpürees Hummus verrät: Im Jahr 2020 betrug das globale Marktvolumen der nahöstlichen Delikatesse knapp 2,6 Mrd. US-Dollar. Experten gehen davon aus, dass diese Zahl in den kommenden Jahren um bis zu 9 % steigen wird.



Hersteller von Feinkostprodukten können sich also langfristig auf steigende Produktionsvolumina und eine weiter wachsende Produktvielfalt einstellen. Aus diesem Grund kommt es gerade bei der Abfüllung auf Flexibilität an, um unterschiedlichen Anforderungen an Hygiene und Produktvariabilität gerecht zu werden.