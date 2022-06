Aus Sicht von Marco Carrara, Technology Sales Manager CI Flexo bei Bobst Bielefeld, macht es einen großen Unterschied, ob über den Flexodruck in Amerika oder in Europa gesprochen wird. In Amerika betreiben große Druckereien dutzende Maschinen und bedienen Unternehmen wie Pepsico, die ihre Entwicklung sowohl vorantreiben als auch unterstützen. In Europa – gerade auch in Italien – sind Flexodruckereien häufig Familienbetriebe, deren Spezialisten eher kleinere Stückzahlen flexibler Verpackungen produzieren.

„Italien ist hier nach den USA und gemeinsam mit Deutschland einer der großen globalen Treiber. Von uns entworfene und getestete Produkte entwickeln sich im Normalfall zum Mainstream“, meint Carrara.

Nachhaltigkeit kann nicht nur Diskurs sein

Sara Alexander, Marcom Managerin Flexible Packaging bei Bobst Italia, betont, dass es eine Vision und ein langfristiges Ziel braucht. Im Bereich der Nachhaltigkeit will Bobst beispielsweise „einen wirksamen Beitrag zur Entwicklung besserer Verpackungen für eine nachhaltigere Welt leisten, in der neue Kunststoffe ihre unersetzbare Funktion des Schutzes und der Konservierung von Lebensmitteln erfüllen können, ohne im Ökosystem Ungleichgewichte zu verursachen“.



Vor knapp zwei Jahren hat das Unternehmen seine neue Branchenvision vorgestellt, die auf die vier Säulen Nachhaltigkeit, Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung baut. Ein Konzept, das vielleicht noch bis vor Kurzem abstrakt und rhetorisch erschienen wäre. Aufgrund der Zusammenführung von Theorie und Praxis, die von einem Markt erzwungen wird, der – wie Alexander betont – konkrete Ergebnisse will, ist die weitreichende Bedeutung dieser Branchenvision inzwischen jedoch klarer geworden. Für Markenartikelhersteller kann Nachhaltigkeit nicht nur ein Diskurs sein. Vielmehr muss sie sich in Form von weniger Abfall, reduziertem Energieverbrauch und neuen, umweltverträglichen Kunststoff-Verbundstoffen niederschlagen.