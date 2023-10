Als offenes, durchgängiges und vor allem praxiserprobtes System für die Steuerungs- und Antriebstechnik hat sich PC-based Control als Lösung für mehr Effizienz in der Maschinenautomatisierung angeboten. Die Ausgangssituation erläutert Thomas Hegeler, Projektleiter bei Sealpac, folgendermaßen: „Wir benötigten eine vollumfängliche Automatisierung bis hin zum HMI, und zwar für ein komplettes Maschinenkonzept mit unterschiedlichsten Maschinenausführungen. Mit dieser Zielsetzung und bisheriger Technik kamen wir nicht weiter. PC-based Control hat hier den Zeit- und Integrationsaufwand deutlich reduziert.“

Beckhoff-Vertriebsingenieur Thomas Kaiser verdeutlicht einen besonders wichtigen Aspekt dabei: „PC-based Control lässt sich fein skalieren und damit optimal an die jeweilige Applikation anpassen, bei Bedarf auch an später gestiegene Anforderungen. So würde im Fall der Traysealer steuerungstechnisch zwar ein Industrie-PC mit der mittleren Rechenleistung eines Intel-Atom-Prozessors ausreichen, aufgrund der leistungsfähigen HTML5-Visualisierung – realisiert mit Twincat HMI – kommt nun aber ein Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6032 mit Intel-Core-I5-CPU zum Einsatz.“

Insbesondere die Visualisierung und die Verarbeitung der Maschinendaten ist für Sealpac von großer Bedeutung, wie Hegeler bestätigt: „Das ist für uns ein zentrales Thema, das zukünftig sicher auch zu weiter steigenden Steuerungsanforderungen führen wird. Twincat bietet hier als modulare und dabei auch komfortabel nutzbare Softwareplattform, beispielsweise mit Funktionen für Motion, HMI, Vision und Machine Learning, alle Möglichkeiten. Hinzu kommt die einfach skalierbare Hardware, das heißt bei Bedarf können wir einfach den C6032 mit einem leistungsstärkeren Prozessor nutzen, ohne den IPC-Formfaktor und damit die Maschinenkonstruktion ändern zu müssen.“ Verpackungsmaschinen stellen insbesondere im Motion-Bereich hohe Anforderungen. Mit der Ethercat-basierten Antriebstechnik von Beckhoff konnte Sealpac auch in diesem Bereich profitieren – laut Hegeler sogar in dreierlei Hinsicht: „Insgesamt war die Zusammenarbeit mit den Beckhoff-Experten, auch den direkten Ansprechpartnern in der Produktentwicklung, ein großer Vorteil. In einem solch komplexen Bereich wie der Antriebsauslegung hat sich dies besonders ausgezahlt und viel Entwicklungszeit gespart. Als zweiter Aspekt kommen die hohe Qualität und Leistungsfähigkeit der Beckhoff-Antriebstechnik – das Multiachs-Servosystem AX8000 und die Servomotoren AM8000 – hinzu. Mit der zuvor eingesetzten Servotechnik waren wir hinsichtlich der Geschwindigkeit an Grenzen gestoßen. Drittens benötigen wir weniger Motortypen und erhalten durch das AX8000-System Maschinen, die sich für alle Spannungen weltweit bis hin zum 200-V-/3-Phasen-Netz in Japan eignen. Damit verbunden ist auch eine deutlich reduzierte Lagerhaltung.“