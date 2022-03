Aufgrund des Unternehmenswachstums wurden bereits Produktionskapazitäten ausgebaut und personelle Ressourcen aufgestockt. Bis Mitte des Jahres wird Beckhoff seine Produktionskapazitäten in Verl und Umgebung um über 50 % im Vergleich zu Anfang 2020 erweitern.

Zeitgleich zu den Erweiterungen in Verl expandiert Beckhoff national und international. Im baden-württembergischen Balingen wird aktuell für die dort ansässige Vertriebsniederlassung ein Neubau realisiert – es entsteht ein vollständig energieautarkes Gebäude. Außerdem hat Beckhoff 2021 im litauischen Kaunas ein Büro eröffnet, um den dortigen Markt zu bedienen. Das Tochterunternehmen in Österreich baut eine neue Zentrale in Bürs. Zeitgleich baut die Beckhoff Schweden ein neues Headquarter und in China soll in der Nähe von Schanghai die erste Fertigungsstätte außerhalb Deutschlands errichtet werden.