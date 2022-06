Nach der Leerung in der Produktion haben die Lebensmittelbetriebe zwar einen unbeschädigten, durch die vorherige Befüllung jedoch verunreinigten Big Bag. Die strengen Vorschriften an Hygiene und Reinheit bereiten dem weiteren Einsatz dieser nun kontaminierten Big Bags ein Ende. „Auf diese Weise verkommt ein hochwertiges Produkt zum Einwegprodukt. Wir wollten zeigen, dass dies meist ungerechtfertigt ist und haben uns der Herausforderung gestellt, etwas zu reinigen, das so eigentlich nicht zu reinigen ist“, sagt Pascal Bilo, Head of Projektmanagement der SB Service GmbH, über das Projekt, Big Bags auch für die Lebensmittelindustrie wiederverwertbar und damit umweltfreundlicher zu machen.